AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000373 $ 0.00000373 $ 0.00000373 24 timer lav $ 0.00000382 $ 0.00000382 $ 0.00000382 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000373$ 0.00000373 $ 0.00000373 24 timer høy $ 0.00000382$ 0.00000382 $ 0.00000382 All Time High $ 0.00075698$ 0.00075698 $ 0.00075698 Laveste pris $ 0.00000276$ 0.00000276 $ 0.00000276 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.61% Prisendring (7D) +15.40% Prisendring (7D) +15.40%

AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) sanntidsprisen er $0.00000375. I løpet av de siste 24 timene har AVAXMINERAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000373 og et toppnivå på $ 0.00000382, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVAXMINERAI er $ 0.00075698, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000276.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVAXMINERAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.61% over 24 timer og +15.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.75K$ 3.75K $ 3.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.75K$ 3.75K $ 3.75K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AvaxMinerAI er $ 3.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AVAXMINERAI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.75K.