Dagens AvaxMinerAI livepris er 0.00000375 USD. Spor prisoppdateringer for AVAXMINERAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVAXMINERAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AvaxMinerAI livepris er 0.00000375 USD. Spor prisoppdateringer for AVAXMINERAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVAXMINERAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AVAXMINERAI

AVAXMINERAI Prisinformasjon

AVAXMINERAI Offisiell nettside

AVAXMINERAI tokenomics

AVAXMINERAI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

AvaxMinerAI Logo

AvaxMinerAI Pris (AVAXMINERAI)

Ikke oppført

1 AVAXMINERAI til USD livepris:

--
----
-1.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:15:41 (UTC+8)

AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000373
$ 0.00000373$ 0.00000373
24 timer lav
$ 0.00000382
$ 0.00000382$ 0.00000382
24 timer høy

$ 0.00000373
$ 0.00000373$ 0.00000373

$ 0.00000382
$ 0.00000382$ 0.00000382

$ 0.00075698
$ 0.00075698$ 0.00075698

$ 0.00000276
$ 0.00000276$ 0.00000276

--

-1.61%

+15.40%

+15.40%

AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) sanntidsprisen er $0.00000375. I løpet av de siste 24 timene har AVAXMINERAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000373 og et toppnivå på $ 0.00000382, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVAXMINERAI er $ 0.00075698, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000276.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVAXMINERAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.61% over 24 timer og +15.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) Markedsinformasjon

$ 3.75K
$ 3.75K$ 3.75K

--
----

$ 3.75K
$ 3.75K$ 3.75K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AvaxMinerAI er $ 3.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AVAXMINERAI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.75K.

AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på AvaxMinerAI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på AvaxMinerAI til USD ble $ +0.0000008021.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på AvaxMinerAI til USD ble $ -0.0000004186.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på AvaxMinerAI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.61%
30 dager$ +0.0000008021+21.39%
60 dager$ -0.0000004186-11.16%
90 dager$ 0--

Hva er AvaxMinerAI (AVAXMINERAI)

AvaxMinerAI is an AI Agent automated by Eternal AI which is the 1st AI agent deployed with its own personality, capabilities & token on Avalanche. Trading is live on the main DEX of the Avalanche ecosystem LFJ also known as trader joe. AvaxMinerAI started as a fairlaunch token on Bellum Exchange. AvaxMinerAI tokens can be bought using Avax. Listed on Moontok contract renounced liquidity locked & Dexscreener updated.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) Ressurs

Offisiell nettside

AvaxMinerAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AvaxMinerAI.

Sjekk AvaxMinerAIprisprognosen nå!

AVAXMINERAI til lokale valutaer

AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AVAXMINERAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om AvaxMinerAI (AVAXMINERAI)

Hvor mye er AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) verdt i dag?
Live AVAXMINERAI prisen i USD er 0.00000375 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AVAXMINERAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AVAXMINERAI til USD er $ 0.00000375. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AvaxMinerAI?
Markedsverdien for AVAXMINERAI er $ 3.75K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AVAXMINERAI?
Den sirkulerende forsyningen av AVAXMINERAI er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAVAXMINERAI ?
AVAXMINERAI oppnådde en ATH-pris på 0.00075698 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AVAXMINERAI?
AVAXMINERAI så en ATL-pris på 0.00000276 USD.
Hva er handelsvolumet til AVAXMINERAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AVAXMINERAI er -- USD.
Vil AVAXMINERAI gå høyere i år?
AVAXMINERAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AVAXMINERAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:15:41 (UTC+8)

AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.