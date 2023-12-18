AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Informasjon NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle. Offisiell nettside: https://nochill.io Kjøp NOCHILL nå!

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.21M $ 4.21M $ 4.21M Total forsyning: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B Sirkulerende forsyning: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.21M $ 4.21M $ 4.21M All-time high: $ 0.03121838 $ 0.03121838 $ 0.03121838 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0027238 $ 0.0027238 $ 0.0027238 Lær mer om AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) pris

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NOCHILL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NOCHILL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NOCHILLs tokenomics, kan du utforske NOCHILL tokenets livepris!

NOCHILL prisforutsigelse Vil du vite hvor NOCHILL kan være på vei? Vår NOCHILL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NOCHILL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!