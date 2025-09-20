AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00268729, 24 timer høy $ 0.00362486, All Time High $ 0.03121838, Laveste pris $ 0, Prisendring (1H) -1.12%, Prisendring (1D) +19.30%, Prisendring (7D) +40.68%

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) sanntidsprisen er $0.00335347. I løpet av de siste 24 timene har NOCHILL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00268729 og et toppnivå på $ 0.00362486, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOCHILL er $ 0.03121838, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOCHILL endret seg med -1.12% i løpet av den siste timen, +19.30% over 24 timer og +40.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.19M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 5.19M, Opplagsforsyning 1.55B, Total forsyning 1,550,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AVAX HAS NO CHILL er $ 5.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOCHILL er 1.55B, med en total tilgang på 1550000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.19M.