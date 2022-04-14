Avatly (AVATLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Avatly (AVATLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Avatly (AVATLY) Informasjon THE FIRST METAVERSE FOR FASHION INDUSTRY NEW DIMENSION Our desire is to create outstanding experience of trying on virtual clothes in the Metaverse. We are convinced that Metaverse and VR technology is the key to realising this vision. FASHION EXPERIENCE Thanks to the metaverse and 3D avatars, we take the shopping experience into a completely new dimension. Trying on, sharing outfits and buying clothes in the metaverse will be so unbelievably exciting that you will never want to do it in other way. Offisiell nettside: https://avatly.com/ Kjøp AVATLY nå!

Avatly (AVATLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Avatly (AVATLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 93.25K $ 93.25K $ 93.25K Total forsyning: $ 74.93M $ 74.93M $ 74.93M Sirkulerende forsyning: $ 64.93M $ 64.93M $ 64.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 107.61K $ 107.61K $ 107.61K All-time high: $ 0.083384 $ 0.083384 $ 0.083384 All-Time Low: $ 0.00050354 $ 0.00050354 $ 0.00050354 Nåværende pris: $ 0.00143599 $ 0.00143599 $ 0.00143599 Lær mer om Avatly (AVATLY) pris

Avatly (AVATLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Avatly (AVATLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AVATLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AVATLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AVATLYs tokenomics, kan du utforske AVATLY tokenets livepris!

AVATLY prisforutsigelse Vil du vite hvor AVATLY kan være på vei? Vår AVATLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AVATLY tokenets prisforutsigelse nå!

