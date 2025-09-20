Avatly (AVATLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.083384$ 0.083384 $ 0.083384 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +2.82% Prisendring (7D) +2.82%

Avatly (AVATLY) sanntidsprisen er $0.00149859. I løpet av de siste 24 timene har AVATLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVATLY er $ 0.083384, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVATLY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Avatly (AVATLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 97.31K$ 97.31K $ 97.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 112.30K$ 112.30K $ 112.30K Opplagsforsyning 64.93M 64.93M 64.93M Total forsyning 74,934,771.0 74,934,771.0 74,934,771.0

Nåværende markedsverdi på Avatly er $ 97.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AVATLY er 64.93M, med en total tilgang på 74934771.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 112.30K.