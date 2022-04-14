Avarik Saga (AVRK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Avarik Saga (AVRK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Avarik Saga (AVRK) Informasjon At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre. Offisiell nettside: https://avariksaga.com/ Teknisk dokument: https://avarik-saga.gitbook.io/avarik-saga Kjøp AVRK nå!

Avarik Saga (AVRK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Avarik Saga (AVRK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 318.43K $ 318.43K $ 318.43K Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 188.69M $ 188.69M $ 188.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 843.80K $ 843.80K $ 843.80K All-time high: $ 0.173248 $ 0.173248 $ 0.173248 All-Time Low: $ 0.00163276 $ 0.00163276 $ 0.00163276 Nåværende pris: $ 0.00168612 $ 0.00168612 $ 0.00168612 Lær mer om Avarik Saga (AVRK) pris

Avarik Saga (AVRK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Avarik Saga (AVRK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AVRK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AVRK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AVRKs tokenomics, kan du utforske AVRK tokenets livepris!

