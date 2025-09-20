Avarik Saga (AVRK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00179459 $ 0.00179459 $ 0.00179459 24 timer lav $ 0.00180356 $ 0.00180356 $ 0.00180356 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00179459$ 0.00179459 $ 0.00179459 24 timer høy $ 0.00180356$ 0.00180356 $ 0.00180356 All Time High $ 0.173248$ 0.173248 $ 0.173248 Laveste pris $ 0.00163276$ 0.00163276 $ 0.00163276 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.17% Prisendring (7D) +7.01% Prisendring (7D) +7.01%

Avarik Saga (AVRK) sanntidsprisen er $0.00179918. I løpet av de siste 24 timene har AVRK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00179459 og et toppnivå på $ 0.00180356, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVRK er $ 0.173248, mens den rekordlave prisen er $ 0.00163276.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVRK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.17% over 24 timer og +7.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Avarik Saga (AVRK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 339.49K$ 339.49K $ 339.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 899.59K$ 899.59K $ 899.59K Opplagsforsyning 188.69M 188.69M 188.69M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Avarik Saga er $ 339.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AVRK er 188.69M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 899.59K.