Dagens Avarik Saga livepris er 0.00179918 USD. Spor prisoppdateringer for AVRK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVRK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Avarik Saga Pris (AVRK)

Ikke oppført

1 AVRK til USD livepris:

$0.00179918
$0.00179918
-0.10%1D
USD
Avarik Saga (AVRK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:34:22 (UTC+8)

Avarik Saga (AVRK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00179459
24 timer lav
$ 0.00180356
24 timer høy

$ 0.00179459
$ 0.00180356
$ 0.173248
$ 0.00163276
-0.17%

+7.01%

+7.01%

Avarik Saga (AVRK) sanntidsprisen er $0.00179918. I løpet av de siste 24 timene har AVRK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00179459 og et toppnivå på $ 0.00180356, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVRK er $ 0.173248, mens den rekordlave prisen er $ 0.00163276.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVRK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.17% over 24 timer og +7.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Avarik Saga (AVRK) Markedsinformasjon

$ 339.49K
--
$ 899.59K
188.69M
500,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Avarik Saga er $ 339.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AVRK er 188.69M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 899.59K.

Avarik Saga (AVRK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Avarik Saga til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Avarik Saga til USD ble $ -0.0000416315.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Avarik Saga til USD ble $ -0.0005684879.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Avarik Saga til USD ble $ -0.000963393839819955.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.17%
30 dager$ -0.0000416315-2.31%
60 dager$ -0.0005684879-31.59%
90 dager$ -0.000963393839819955-34.87%

Hva er Avarik Saga (AVRK)

At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Avarik Saga (AVRK) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Avarik Saga Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Avarik Saga (AVRK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Avarik Saga (AVRK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Avarik Saga.

Sjekk Avarik Sagaprisprognosen nå!

AVRK til lokale valutaer

Avarik Saga (AVRK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Avarik Saga (AVRK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AVRK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Avarik Saga (AVRK)

Hvor mye er Avarik Saga (AVRK) verdt i dag?
Live AVRK prisen i USD er 0.00179918 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AVRK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AVRK til USD er $ 0.00179918. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Avarik Saga?
Markedsverdien for AVRK er $ 339.49K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AVRK?
Den sirkulerende forsyningen av AVRK er 188.69M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAVRK ?
AVRK oppnådde en ATH-pris på 0.173248 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AVRK?
AVRK så en ATL-pris på 0.00163276 USD.
Hva er handelsvolumet til AVRK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AVRK er -- USD.
Vil AVRK gå høyere i år?
AVRK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AVRK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:34:22 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

