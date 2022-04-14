Avant USD (AVUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Avant USD (AVUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Avant USD (AVUSD) Informasjon Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets. Offisiell nettside: https://www.avantprotocol.com/ Kjøp AVUSD nå!

Avant USD (AVUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Avant USD (AVUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 120.28M $ 120.28M $ 120.28M Total forsyning: $ 120.27M $ 120.27M $ 120.27M Sirkulerende forsyning: $ 120.27M $ 120.27M $ 120.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 120.28M $ 120.28M $ 120.28M All-time high: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 All-Time Low: $ 0.967857 $ 0.967857 $ 0.967857 Nåværende pris: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Lær mer om Avant USD (AVUSD) pris

Avant USD (AVUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Avant USD (AVUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AVUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AVUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AVUSDs tokenomics, kan du utforske AVUSD tokenets livepris!

