Dagens Avant USD livepris er 1 USD. Spor prisoppdateringer for AVUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 AVUSD til USD livepris:

$0.999908
0.00%1D
mexc
USD
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:52:37 (UTC+8)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.998034
24 timer lav
$ 1.0
24 timer høy

$ 0.998034
$ 1.0
$ 1.013
$ 0.967857
+0.01%

-0.00%

+0.02%

+0.02%

Avant USD (AVUSD) sanntidsprisen er $1. I løpet av de siste 24 timene har AVUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.998034 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVUSD er $ 1.013, mens den rekordlave prisen er $ 0.967857.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVUSD endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og +0.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

$ 118.89M
--
$ 118.89M
118.88M
118,886,068.782763
Nåværende markedsverdi på Avant USD er $ 118.89M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AVUSD er 118.88M, med en total tilgang på 118886068.782763. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 118.89M.

I løpet av i dag er prisendringen på Avant USD til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Avant USD til USD ble $ +0.0013283000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Avant USD til USD ble $ +0.0009650000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Avant USD til USD ble $ +0.0018259684902988.

I dag$ 0-0.00%
30 dager$ +0.0013283000+0.13%
60 dager$ +0.0009650000+0.10%
90 dager$ +0.0018259684902988+0.18%

Hva er Avant USD (AVUSD)

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets.

Hvor mye vil Avant USD (AVUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Avant USD (AVUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Avant USD.

Sjekk Avant USDprisprognosen nå!

AVUSD til lokale valutaer

Hvor mye er Avant USD (AVUSD) verdt i dag?
Live AVUSD prisen i USD er 1.0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AVUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AVUSD til USD er $ 1.0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Avant USD?
Markedsverdien for AVUSD er $ 118.89M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AVUSD?
Den sirkulerende forsyningen av AVUSD er 118.88M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAVUSD ?
AVUSD oppnådde en ATH-pris på 1.013 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AVUSD?
AVUSD så en ATL-pris på 0.967857 USD.
Hva er handelsvolumet til AVUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AVUSD er -- USD.
Vil AVUSD gå høyere i år?
AVUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AVUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:52:37 (UTC+8)

09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.