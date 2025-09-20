Avant USD (AVUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.998034, 24 timer høy $ 1.0, All Time High $ 1.013, Laveste pris $ 0.967857, Prisendring (1H) +0.01%, Prisendring (1D) -0.00%, Prisendring (7D) +0.02%

Avant USD (AVUSD) sanntidsprisen er $1. I løpet av de siste 24 timene har AVUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.998034 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVUSD er $ 1.013, mens den rekordlave prisen er $ 0.967857.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVUSD endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og +0.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Avant USD (AVUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 118.89M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 118.89M, Opplagsforsyning 118.88M, Total forsyning 118,886,068.782763

Nåværende markedsverdi på Avant USD er $ 118.89M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AVUSD er 118.88M, med en total tilgang på 118886068.782763. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 118.89M.