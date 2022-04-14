Avant Staked USD (SAVUSD) tokenomics
Avant Staked USD (SAVUSD) Informasjon
Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart.
Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape:
Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities.
Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security.
Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources.
Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing.
Avant Staked USD (SAVUSD) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Avant Staked USD (SAVUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Avant Staked USD (SAVUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Avant Staked USD (SAVUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet SAVUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange SAVUSD tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår SAVUSDs tokenomics, kan du utforske SAVUSD tokenets livepris!
SAVUSD prisforutsigelse
Vil du vite hvor SAVUSD kan være på vei? Vår SAVUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.