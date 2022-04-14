Avant Staked USD (SAVUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Avant Staked USD (SAVUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Avant Staked USD (SAVUSD) Informasjon Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape: Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities. Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security. Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources. Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing. Offisiell nettside: https://www.avantprotocol.com/ Kjøp SAVUSD nå!

Avant Staked USD (SAVUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Avant Staked USD (SAVUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 114.84M $ 114.84M $ 114.84M Total forsyning: $ 105.57M $ 105.57M $ 105.57M Sirkulerende forsyning: $ 105.57M $ 105.57M $ 105.57M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 114.84M $ 114.84M $ 114.84M All-time high: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 All-Time Low: $ 0.937701 $ 0.937701 $ 0.937701 Nåværende pris: $ 1.088 $ 1.088 $ 1.088 Lær mer om Avant Staked USD (SAVUSD) pris

Avant Staked USD (SAVUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Avant Staked USD (SAVUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAVUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAVUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAVUSDs tokenomics, kan du utforske SAVUSD tokenets livepris!

SAVUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor SAVUSD kan være på vei? Vår SAVUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SAVUSD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!