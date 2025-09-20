Avant Staked USD (SAVUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.083 24 timer lav $ 1.086 24 timer høy All Time High $ 1.11 Laveste pris $ 0.937701 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +0.04% Prisendring (7D) +0.29%

Avant Staked USD (SAVUSD) sanntidsprisen er $1.086. I løpet av de siste 24 timene har SAVUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.083 og et toppnivå på $ 1.086, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAVUSD er $ 1.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.937701.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAVUSD endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.04% over 24 timer og +0.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Avant Staked USD (SAVUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 114.15M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 114.15M Opplagsforsyning 105.08M Total forsyning 105,076,929.4729561

Nåværende markedsverdi på Avant Staked USD er $ 114.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAVUSD er 105.08M, med en total tilgang på 105076929.4729561. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 114.15M.