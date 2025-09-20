Dagens Avant Staked USD livepris er 1.086 USD. Spor prisoppdateringer for SAVUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAVUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Avant Staked USD livepris er 1.086 USD. Spor prisoppdateringer for SAVUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAVUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SAVUSD

SAVUSD Prisinformasjon

SAVUSD Offisiell nettside

SAVUSD tokenomics

SAVUSD Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Avant Staked USD Logo

Avant Staked USD Pris (SAVUSD)

Ikke oppført

1 SAVUSD til USD livepris:

$1.086
$1.086$1.086
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Avant Staked USD (SAVUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:52:30 (UTC+8)

Avant Staked USD (SAVUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.083
$ 1.083$ 1.083
24 timer lav
$ 1.086
$ 1.086$ 1.086
24 timer høy

$ 1.083
$ 1.083$ 1.083

$ 1.086
$ 1.086$ 1.086

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.937701
$ 0.937701$ 0.937701

+0.01%

+0.04%

+0.29%

+0.29%

Avant Staked USD (SAVUSD) sanntidsprisen er $1.086. I løpet av de siste 24 timene har SAVUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.083 og et toppnivå på $ 1.086, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAVUSD er $ 1.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.937701.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAVUSD endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.04% over 24 timer og +0.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Avant Staked USD (SAVUSD) Markedsinformasjon

$ 114.15M
$ 114.15M$ 114.15M

--
----

$ 114.15M
$ 114.15M$ 114.15M

105.08M
105.08M 105.08M

105,076,929.4729561
105,076,929.4729561 105,076,929.4729561

Nåværende markedsverdi på Avant Staked USD er $ 114.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAVUSD er 105.08M, med en total tilgang på 105076929.4729561. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 114.15M.

Avant Staked USD (SAVUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Avant Staked USD til USD ble $ +0.00044138.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Avant Staked USD til USD ble $ +0.0171791082.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Avant Staked USD til USD ble $ +0.0293886804.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Avant Staked USD til USD ble $ +0.0379576345624152.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00044138+0.04%
30 dager$ +0.0171791082+1.58%
60 dager$ +0.0293886804+2.71%
90 dager$ +0.0379576345624152+3.62%

Hva er Avant Staked USD (SAVUSD)

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape: Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities. Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security. Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources. Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Avant Staked USD (SAVUSD) Ressurs

Offisiell nettside

Avant Staked USD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Avant Staked USD (SAVUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Avant Staked USD (SAVUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Avant Staked USD.

Sjekk Avant Staked USDprisprognosen nå!

SAVUSD til lokale valutaer

Avant Staked USD (SAVUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Avant Staked USD (SAVUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SAVUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Avant Staked USD (SAVUSD)

Hvor mye er Avant Staked USD (SAVUSD) verdt i dag?
Live SAVUSD prisen i USD er 1.086 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SAVUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SAVUSD til USD er $ 1.086. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Avant Staked USD?
Markedsverdien for SAVUSD er $ 114.15M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SAVUSD?
Den sirkulerende forsyningen av SAVUSD er 105.08M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSAVUSD ?
SAVUSD oppnådde en ATH-pris på 1.11 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SAVUSD?
SAVUSD så en ATL-pris på 0.937701 USD.
Hva er handelsvolumet til SAVUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SAVUSD er -- USD.
Vil SAVUSD gå høyere i år?
SAVUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SAVUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:52:30 (UTC+8)

Avant Staked USD (SAVUSD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.