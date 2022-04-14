Autonio (NIOX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Autonio (NIOX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Autonio (NIOX) Informasjon Autonio Foundation is a decentralized autonomous organization built around developing accessible, easy to use and affordable trading tools. These tools make it easier for crypto traders to conduct trading analysis, deploy trading algorithms, exchange crypto currencies, sell their strategies and pool funds for trading purposes, all with profitability, security and ease. Offisiell nettside: https://autonio.foundation/ Teknisk dokument: https://autonio.s3.us-east-2.amazonaws.com/Lite+Paper+-+Autonio+Foundation.pdf Kjøp NIOX nå!

Autonio (NIOX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Autonio (NIOX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 89.66K $ 89.66K $ 89.66K Total forsyning: $ 330.00M $ 330.00M $ 330.00M Sirkulerende forsyning: $ 169.84M $ 169.84M $ 169.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 174.22K $ 174.22K $ 174.22K All-time high: $ 0.822057 $ 0.822057 $ 0.822057 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00052792 $ 0.00052792 $ 0.00052792 Lær mer om Autonio (NIOX) pris

Autonio (NIOX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Autonio (NIOX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NIOX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NIOX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NIOXs tokenomics, kan du utforske NIOX tokenets livepris!

