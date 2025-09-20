Autonio (NIOX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.822057$ 0.822057 $ 0.822057 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) -0.65% Prisendring (7D) -0.65%

Autonio (NIOX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NIOX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NIOX er $ 0.822057, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NIOX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og -0.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Autonio (NIOX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 89.77K$ 89.77K $ 89.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 174.42K$ 174.42K $ 174.42K Opplagsforsyning 169.84M 169.84M 169.84M Total forsyning 330,000,000.0 330,000,000.0 330,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Autonio er $ 89.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NIOX er 169.84M, med en total tilgang på 330000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 174.42K.