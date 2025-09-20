Dagens Autonio livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NIOX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NIOX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Autonio livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NIOX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NIOX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Autonio Pris (NIOX)

1 NIOX til USD livepris:

$0.00052853
$0.00052853
0.00%1D
Autonio (NIOX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:14:04 (UTC+8)

Autonio (NIOX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.822057
$ 0.822057

$ 0
$ 0

--

-0.00%

-0.65%

-0.65%

Autonio (NIOX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NIOX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NIOX er $ 0.822057, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NIOX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og -0.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Autonio (NIOX) Markedsinformasjon

$ 89.77K
$ 89.77K

--
--

$ 174.42K
$ 174.42K

169.84M
169.84M

330,000,000.0
330,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Autonio er $ 89.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NIOX er 169.84M, med en total tilgang på 330000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 174.42K.

Autonio (NIOX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Autonio til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Autonio til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Autonio til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Autonio til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.00%
30 dager$ 0+2.26%
60 dager$ 0-5.15%
90 dager$ 0--

Hva er Autonio (NIOX)

Autonio Foundation is a decentralized autonomous organization built around developing accessible, easy to use and affordable trading tools. These tools make it easier for crypto traders to conduct trading analysis, deploy trading algorithms, exchange crypto currencies, sell their strategies and pool funds for trading purposes, all with profitability, security and ease.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Autonio (NIOX) Ressurs

Offisiell nettside

Autonio Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Autonio (NIOX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Autonio (NIOX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Autonio.

Sjekk Autonioprisprognosen nå!

NIOX til lokale valutaer

Autonio (NIOX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Autonio (NIOX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NIOX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Autonio (NIOX)

Hvor mye er Autonio (NIOX) verdt i dag?
Live NIOX prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NIOX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NIOX til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Autonio?
Markedsverdien for NIOX er $ 89.77K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NIOX?
Den sirkulerende forsyningen av NIOX er 169.84M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNIOX ?
NIOX oppnådde en ATH-pris på 0.822057 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NIOX?
NIOX så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NIOX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NIOX er -- USD.
Vil NIOX gå høyere i år?
NIOX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NIOX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.