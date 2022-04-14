Autolayer (LAY3R) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Autolayer (LAY3R), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Autolayer (LAY3R) Informasjon Offisiell nettside: https://autolayer.io/ Teknisk dokument: https://docs.autolayer.io/autolayer Kjøp LAY3R nå!

Autolayer (LAY3R) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Autolayer (LAY3R), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 96.31K $ 96.31K $ 96.31K Total forsyning: $ 29.30M $ 29.30M $ 29.30M Sirkulerende forsyning: $ 13.33M $ 13.33M $ 13.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 211.62K $ 211.62K $ 211.62K All-time high: $ 0.502262 $ 0.502262 $ 0.502262 All-Time Low: $ 0.00330797 $ 0.00330797 $ 0.00330797 Nåværende pris: $ 0.00722264 $ 0.00722264 $ 0.00722264 Lær mer om Autolayer (LAY3R) pris

Autolayer (LAY3R) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Autolayer (LAY3R) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LAY3R tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LAY3R tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LAY3Rs tokenomics, kan du utforske LAY3R tokenets livepris!

