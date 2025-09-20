Dagens Autolayer livepris er 0.00782042 USD. Spor prisoppdateringer for LAY3R til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LAY3R pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Autolayer livepris er 0.00782042 USD. Spor prisoppdateringer for LAY3R til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LAY3R pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Autolayer Logo

Autolayer Pris (LAY3R)

Ikke oppført

1 LAY3R til USD livepris:

$0.00781629
$0.00781629$0.00781629
+0.50%1D
USD
Autolayer (LAY3R) Live prisdiagram
Autolayer (LAY3R) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00753002
$ 0.00753002$ 0.00753002
24 timer lav
$ 0.00801726
$ 0.00801726$ 0.00801726
24 timer høy

$ 0.00753002
$ 0.00753002$ 0.00753002

$ 0.00801726
$ 0.00801726$ 0.00801726

$ 0.502262
$ 0.502262$ 0.502262

$ 0.00330797
$ 0.00330797$ 0.00330797

+0.45%

+0.60%

-18.26%

-18.26%

Autolayer (LAY3R) sanntidsprisen er $0.00782042. I løpet av de siste 24 timene har LAY3R blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00753002 og et toppnivå på $ 0.00801726, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LAY3R er $ 0.502262, mens den rekordlave prisen er $ 0.00330797.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LAY3R endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, +0.60% over 24 timer og -18.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Autolayer (LAY3R) Markedsinformasjon

$ 104.25K
$ 104.25K$ 104.25K

--
----

$ 229.07K
$ 229.07K$ 229.07K

13.33M
13.33M 13.33M

29,300,000.0
29,300,000.0 29,300,000.0

Nåværende markedsverdi på Autolayer er $ 104.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LAY3R er 13.33M, med en total tilgang på 29300000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 229.07K.

Autolayer (LAY3R) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Autolayer til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Autolayer til USD ble $ -0.0023213039.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Autolayer til USD ble $ -0.0034786495.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Autolayer til USD ble $ -0.013100223358737626.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.60%
30 dager$ -0.0023213039-29.68%
60 dager$ -0.0034786495-44.48%
90 dager$ -0.013100223358737626-62.61%

Hva er Autolayer (LAY3R)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Autolayer (LAY3R) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Autolayer Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Autolayer (LAY3R) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Autolayer (LAY3R) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Autolayer.

Sjekk Autolayerprisprognosen nå!

LAY3R til lokale valutaer

Autolayer (LAY3R) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Autolayer (LAY3R) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LAY3R tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Autolayer (LAY3R)

Hvor mye er Autolayer (LAY3R) verdt i dag?
Live LAY3R prisen i USD er 0.00782042 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LAY3R-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LAY3R til USD er $ 0.00782042. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Autolayer?
Markedsverdien for LAY3R er $ 104.25K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LAY3R?
Den sirkulerende forsyningen av LAY3R er 13.33M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLAY3R ?
LAY3R oppnådde en ATH-pris på 0.502262 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LAY3R?
LAY3R så en ATL-pris på 0.00330797 USD.
Hva er handelsvolumet til LAY3R?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LAY3R er -- USD.
Vil LAY3R gå høyere i år?
LAY3R kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LAY3R prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.