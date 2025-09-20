Autolayer (LAY3R) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00753002 24 timer lav $ 0.00801726 24 timer høy All Time High $ 0.502262 Laveste pris $ 0.00330797 Prisendring (1H) +0.45% Prisendring (1D) +0.60% Prisendring (7D) -18.26%

Autolayer (LAY3R) sanntidsprisen er $0.00782042. I løpet av de siste 24 timene har LAY3R blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00753002 og et toppnivå på $ 0.00801726, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LAY3R er $ 0.502262, mens den rekordlave prisen er $ 0.00330797.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LAY3R endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, +0.60% over 24 timer og -18.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Autolayer (LAY3R) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 104.25K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 229.07K Opplagsforsyning 13.33M Total forsyning 29,300,000.0

Nåværende markedsverdi på Autolayer er $ 104.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LAY3R er 13.33M, med en total tilgang på 29300000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 229.07K.