AutoAir AI pris i dag

Sanntids AutoAir AI (AAI) pris i dag er $ 0.00129799, med en 0.43% endring de siste 24 timene. Nåværende AAI til USD konverteringssats er $ 0.00129799 per AAI.

AutoAir AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 43,158, med en sirkulerende forsyning på 33.25M AAI. I løpet av de siste 24 timene AAI har den blitt handlet mellom $ 0.00128832(laveste) og $ 0.00131222 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.333577, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har AAI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -11.25% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

AutoAir AI (AAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.16K$ 43.16K $ 43.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 129.80K$ 129.80K $ 129.80K Opplagsforsyning 33.25M 33.25M 33.25M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

