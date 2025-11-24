Auto Finance pris i dag

Sanntids Auto Finance (TOKE) pris i dag er $ 0.141875, med en 7.78% endring de siste 24 timene. Nåværende TOKE til USD konverteringssats er $ 0.141875 per TOKE.

Auto Finance rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 11,689,778, med en sirkulerende forsyning på 82.35M TOKE. I løpet av de siste 24 timene TOKE har den blitt handlet mellom $ 0.131326(laveste) og $ 0.141981 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 79.02, mens tidenes laveste notering var $ 0.12921.

Kortsiktig har TOKE beveget seg +0.51% i løpet av den siste timen og -22.77% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Auto Finance (TOKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.69M$ 11.69M $ 11.69M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.20M$ 14.20M $ 14.20M Opplagsforsyning 82.35M 82.35M 82.35M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

