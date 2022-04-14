Autist (AUTIST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Autist (AUTIST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Autist (AUTIST) Informasjon It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher. Offisiell nettside: https://x.com/autisthyper Kjøp AUTIST nå!

Autist (AUTIST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Autist (AUTIST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 115.02K $ 115.02K $ 115.02K Total forsyning: $ 565.10K $ 565.10K $ 565.10K Sirkulerende forsyning: $ 565.10K $ 565.10K $ 565.10K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 115.02K $ 115.02K $ 115.02K All-time high: $ 29.33 $ 29.33 $ 29.33 All-Time Low: $ 0.131896 $ 0.131896 $ 0.131896 Nåværende pris: $ 0.203531 $ 0.203531 $ 0.203531 Lær mer om Autist (AUTIST) pris

Autist (AUTIST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Autist (AUTIST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AUTIST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AUTIST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AUTISTs tokenomics, kan du utforske AUTIST tokenets livepris!

