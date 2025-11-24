Australian Digital Dollar pris i dag

Sanntids Australian Digital Dollar (AUDD) pris i dag er $ 0.645454, med en 0.11% endring de siste 24 timene. Nåværende AUDD til USD konverteringssats er $ 0.645454 per AUDD.

Australian Digital Dollar rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,966,998, med en sirkulerende forsyning på 6.15M AUDD. I løpet av de siste 24 timene AUDD har den blitt handlet mellom $ 0.644326(laveste) og $ 0.645357 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.87, mens tidenes laveste notering var $ 0.36464.

Kortsiktig har AUDD beveget seg +0.09% i løpet av den siste timen og -0.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Australian Digital Dollar (AUDD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.97M$ 3.97M $ 3.97M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.97M$ 3.97M $ 3.97M Opplagsforsyning 6.15M 6.15M 6.15M Total forsyning 6,152,806.454638 6,152,806.454638 6,152,806.454638

Nåværende markedsverdi på Australian Digital Dollar er $ 3.97M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AUDD er 6.15M, med en total tilgang på 6152806.454638. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.97M.