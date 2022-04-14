Austin Capitals (AUX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Austin Capitals (AUX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Austin Capitals (AUX) Informasjon Austin Token is a digital finance platform that integrates cryptocurrency, arbitrage, NFTs, and metaverse experiences into a unified ecosystem. Built on the Binance Smart Chain, the platform offers fast, secure, and scalable transactions along with advanced arbitrage tools and an NFT marketplace. It provides users with a dedicated wallet solution for asset management and facilitates seamless trading and digital payments. Emphasizing transparency, robust security protocols, and regulatory compliance, Austin Token is engineered to support decentralized finance operations while continuously evolving through innovative blockchain technologies Offisiell nettside: https://austintoken.live/

Austin Capitals (AUX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Austin Capitals (AUX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.62M Total forsyning: $ 9.79M Sirkulerende forsyning: $ 9.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 41.62M All-time high: $ 4.38 All-Time Low: $ 1.001 Nåværende pris: $ 4.25

Austin Capitals (AUX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Austin Capitals (AUX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AUX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AUX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AUXs tokenomics, kan du utforske AUX tokenets livepris!

AUX prisforutsigelse Vil du vite hvor AUX kan være på vei? Vår AUX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

