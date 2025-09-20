Austin Capitals (AUX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4.25 $ 4.25 $ 4.25 24 timer lav $ 4.25 $ 4.25 $ 4.25 24 timer høy 24 timer lav $ 4.25$ 4.25 $ 4.25 24 timer høy $ 4.25$ 4.25 $ 4.25 All Time High $ 4.38$ 4.38 $ 4.38 Laveste pris $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) -0.02% Prisendring (7D) -0.02%

Austin Capitals (AUX) sanntidsprisen er $4.25. I løpet av de siste 24 timene har AUX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.25 og et toppnivå på $ 4.25, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AUX er $ 4.38, mens den rekordlave prisen er $ 1.001.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AUX endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og -0.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Austin Capitals (AUX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 41.61M$ 41.61M $ 41.61M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 41.61M$ 41.61M $ 41.61M Opplagsforsyning 9.79M 9.79M 9.79M Total forsyning 9,786,000.0 9,786,000.0 9,786,000.0

Nåværende markedsverdi på Austin Capitals er $ 41.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AUX er 9.79M, med en total tilgang på 9786000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41.61M.