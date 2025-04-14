AurumTrust (AUT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AurumTrust (AUT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AurumTrust (AUT) Informasjon AurumTrust: Deflationary Token on Cronos Chain Overview AurumTrust is an experimental token featuring a buy-back and burn mechanism funded by gold trading profits. Mechanism 15% of weekly gold trading profits will be used to buy back and burn tokens. The first burn is set for April 14, 2025, but may happen earlier if profits allow. Founder’s Role The founder holds 40% of the supply and will only sell tokens to fund the trading account. Any unused tokens will be burned. Transparency & Duration Weekly profits and buy-back transactions will be posted on the official X (Twitter) account. The experiment continues until all tokens are burned or the trading account is liquidated. Offisiell nettside: https://x.com/aurumtrustcro Kjøp AUT nå!

AurumTrust (AUT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AurumTrust (AUT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 100.79K $ 100.79K $ 100.79K Total forsyning: $ 811.73M $ 811.73M $ 811.73M Sirkulerende forsyning: $ 811.73M $ 811.73M $ 811.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 100.79K $ 100.79K $ 100.79K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00012418 $ 0.00012418 $ 0.00012418 Lær mer om AurumTrust (AUT) pris

AurumTrust (AUT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AurumTrust (AUT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AUT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AUT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AUTs tokenomics, kan du utforske AUT tokenets livepris!

AUT prisforutsigelse Vil du vite hvor AUT kan være på vei? Vår AUT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AUT tokenets prisforutsigelse nå!

