AURO USDA (USDA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AURO USDA (USDA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AURO USDA (USDA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AURO USDA (USDA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 230.89K $ 230.89K $ 230.89K Total forsyning: $ 10.11M $ 10.11M $ 10.11M Sirkulerende forsyning: $ 231.52K $ 231.52K $ 231.52K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.08M $ 10.08M $ 10.08M All-time high: $ 1.033 $ 1.033 $ 1.033 All-Time Low: $ 0.953424 $ 0.953424 $ 0.953424 Nåværende pris: $ 0.999062 $ 0.999062 $ 0.999062 Lær mer om AURO USDA (USDA) pris Kjøp USDA nå!

AURO USDA (USDA) Informasjon Offisiell nettside: https://auro.finance

AURO USDA (USDA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AURO USDA (USDA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USDAs tokenomics, kan du utforske USDA tokenets livepris!

USDA prisforutsigelse Vil du vite hvor USDA kan være på vei? Vår USDA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USDA tokenets prisforutsigelse nå!

