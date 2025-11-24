AURO Finance pris i dag

Sanntids AURO Finance (AURO) pris i dag er $ 0.00091927, med en 0.73% endring de siste 24 timene. Nåværende AURO til USD konverteringssats er $ 0.00091927 per AURO.

AURO Finance rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 103,549, med en sirkulerende forsyning på 112.64M AURO. I løpet av de siste 24 timene AURO har den blitt handlet mellom $ 0.00090972(laveste) og $ 0.00093642 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00737474, mens tidenes laveste notering var $ 0.00090374.

Kortsiktig har AURO beveget seg -0.98% i løpet av den siste timen og -25.27% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

AURO Finance (AURO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 103.55K$ 103.55K $ 103.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 509.97K$ 509.97K $ 509.97K Opplagsforsyning 112.64M 112.64M 112.64M Total forsyning 554,741,424.6301485 554,741,424.6301485 554,741,424.6301485

