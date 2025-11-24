Aurk AI pris i dag

Sanntids Aurk AI (AURK) pris i dag er $ 0.00053586, med en 3.06% endring de siste 24 timene. Nåværende AURK til USD konverteringssats er $ 0.00053586 per AURK.

Aurk AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 39,306, med en sirkulerende forsyning på 73.35M AURK. I løpet av de siste 24 timene AURK har den blitt handlet mellom $ 0.00051996(laveste) og $ 0.00053827 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.147918, mens tidenes laveste notering var $ 0.00044202.

Kortsiktig har AURK beveget seg -- i løpet av den siste timen og -5.65% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Aurk AI (AURK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 39.31K$ 39.31K $ 39.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 53.59K$ 53.59K $ 53.59K Opplagsforsyning 73.35M 73.35M 73.35M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

