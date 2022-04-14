Aura BAL (AURABAL) tokenomics

Aura BAL (AURABAL) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Aura BAL (AURABAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Aura BAL (AURABAL) Informasjon

auraBAL is a liquid wrapper for Balancer's veBAL. Aura allows users to deposit their 80/20 BAL/WETH BPT and receive liquid auraBAL, instead of the non-transferrable veBAL. Tokenised auraBAL is given to the user at a 1:1 rate for veBAL, and can be traded on Balancer or elsewhere.

This BPT is then locked up by the Aura protocol for the maximum time in Balancer Voting Escrow where it will allow the Aura system to benefit from its voting power for boosting rewards & voting for gauges.

Offisiell nettside:
https://aura.finance/

Aura BAL (AURABAL) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aura BAL (AURABAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 16.88M
$ 16.88M$ 16.88M
Total forsyning:
$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M
Sirkulerende forsyning:
$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 16.88M
$ 16.88M$ 16.88M
All-time high:
$ 21.61
$ 21.61$ 21.61
All-Time Low:
$ 2.24
$ 2.24$ 2.24
Nåværende pris:
$ 4.6
$ 4.6$ 4.6

Aura BAL (AURABAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Aura BAL (AURABAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet AURABAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange AURABAL tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår AURABALs tokenomics, kan du utforske AURABAL tokenets livepris!

AURABAL prisforutsigelse

Vil du vite hvor AURABAL kan være på vei? Vår AURABAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.