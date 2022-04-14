Aura BAL (AURABAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aura BAL (AURABAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aura BAL (AURABAL) Informasjon auraBAL is a liquid wrapper for Balancer's veBAL. Aura allows users to deposit their 80/20 BAL/WETH BPT and receive liquid auraBAL, instead of the non-transferrable veBAL. Tokenised auraBAL is given to the user at a 1:1 rate for veBAL, and can be traded on Balancer or elsewhere. This BPT is then locked up by the Aura protocol for the maximum time in Balancer Voting Escrow where it will allow the Aura system to benefit from its voting power for boosting rewards & voting for gauges. Offisiell nettside: https://aura.finance/

Aura BAL (AURABAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aura BAL (AURABAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.88M $ 16.88M $ 16.88M Total forsyning: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Sirkulerende forsyning: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.88M $ 16.88M $ 16.88M All-time high: $ 21.61 $ 21.61 $ 21.61 All-Time Low: $ 2.24 $ 2.24 $ 2.24 Nåværende pris: $ 4.6 $ 4.6 $ 4.6 Lær mer om Aura BAL (AURABAL) pris

Aura BAL (AURABAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aura BAL (AURABAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AURABAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AURABAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AURABALs tokenomics, kan du utforske AURABAL tokenets livepris!

AURABAL prisforutsigelse Vil du vite hvor AURABAL kan være på vei? Vår AURABAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AURABAL tokenets prisforutsigelse nå!

