Aura BAL (AURABAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4.98 $ 4.98 $ 4.98 24 timer lav $ 5.16 $ 5.16 $ 5.16 24 timer høy 24 timer lav $ 4.98$ 4.98 $ 4.98 24 timer høy $ 5.16$ 5.16 $ 5.16 All Time High $ 21.61$ 21.61 $ 21.61 Laveste pris $ 2.24$ 2.24 $ 2.24 Prisendring (1H) -0.17% Prisendring (1D) -1.19% Prisendring (7D) -2.17% Prisendring (7D) -2.17%

Aura BAL (AURABAL) sanntidsprisen er $5.09. I løpet av de siste 24 timene har AURABAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.98 og et toppnivå på $ 5.16, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AURABAL er $ 21.61, mens den rekordlave prisen er $ 2.24.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AURABAL endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, -1.19% over 24 timer og -2.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aura BAL (AURABAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.69M$ 18.69M $ 18.69M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.69M$ 18.69M $ 18.69M Opplagsforsyning 3.67M 3.67M 3.67M Total forsyning 3,670,134.328627354 3,670,134.328627354 3,670,134.328627354

Nåværende markedsverdi på Aura BAL er $ 18.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AURABAL er 3.67M, med en total tilgang på 3670134.328627354. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.69M.