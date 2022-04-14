AuditAI (AUDAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AuditAI (AUDAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AuditAI (AUDAI) Informasjon AuditAI is dedicated to advancing the security, transparency, and sustainability of digital assets through cutting-edge technology and unwavering commitment to decentralization. AuditAI Solutions By leveraging cutting-edge technology, rigorous auditing protocols, and a commitment to decentralization, AuditAI aims to revolutionize the auditing and certification processes for crypto projects, addressing the root causes of industry vulnerabilities. AuditAI Bot Powerful solution for your auditing AuditAI’s innovative Telegram bot is designed to serve a wide range of users within the cryptocurrency community, offering unparalleled utility and ease of use. Project owners and developers can access comprehensive smart contract auditing services, obtain official audit certificates, and promote their projects through dedicated ad space. Investors benefit from reliable contract analyses and audit certificates that enhance decision-making and mitigate risks. By fostering transparency and community engagement, the AuditAI bot strengthens the overall integrity of the cryptocurrency ecosystem. Offisiell nettside: https://www.audit-ai.io/ Teknisk dokument: https://www.audit-ai.io/whitepaper Kjøp AUDAI nå!

AuditAI (AUDAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AuditAI (AUDAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 275.25K $ 275.25K $ 275.25K Total forsyning: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M Sirkulerende forsyning: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 275.25K $ 275.25K $ 275.25K All-time high: $ 0.01188446 $ 0.01188446 $ 0.01188446 All-Time Low: $ 0.00155446 $ 0.00155446 $ 0.00155446 Nåværende pris: $ 0.00611671 $ 0.00611671 $ 0.00611671 Lær mer om AuditAI (AUDAI) pris

AuditAI (AUDAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AuditAI (AUDAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AUDAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AUDAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AUDAIs tokenomics, kan du utforske AUDAI tokenets livepris!

AUDAI prisforutsigelse Vil du vite hvor AUDAI kan være på vei? Vår AUDAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AUDAI tokenets prisforutsigelse nå!

