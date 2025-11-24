Atua AI pris i dag

Sanntids Atua AI (TUA) pris i dag er $ 0.00000875, med en 0.73% endring de siste 24 timene. Nåværende TUA til USD konverteringssats er $ 0.00000875 per TUA.

Atua AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 43,757, med en sirkulerende forsyning på 5.00B TUA. I løpet av de siste 24 timene TUA har den blitt handlet mellom $ 0.00000855(laveste) og $ 0.00000952 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.001502, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000711.

Kortsiktig har TUA beveget seg -- i løpet av den siste timen og -4.86% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Atua AI (TUA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.76K$ 43.76K $ 43.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.76K$ 43.76K $ 43.76K Opplagsforsyning 5.00B 5.00B 5.00B Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

