ATS COIN (ATSCOIN) tokenomics

ATS COIN (ATSCOIN) Informasjon ATS COIN is a digital asset* that connects businesses and consumers into a unified ecosystem. We leverage blockchain technology for secure and fast transactions between suppliers, retailers, and users. ATS COIN unlocks new opportunities for monetization and investment, erasing the boundaries between traditional finance and the crypto world. The platform blockchain records all operations, eliminating data forgery and fraud. Every transaction, rating, and review is permanently recorded, ensuring trust between partners—especially inherent for high-risk international deals. ATS Market connects suppliers, retailers, logistics providers, and insurers worldwide. AI tools eliminate language barriers, while blockchain-based ratings ensure collaboration only with trusted players. Offisiell nettside: https://atscoin.io/ Teknisk dokument: https://atscoin.io/Whitepaper.pdf

ATS COIN (ATSCOIN) Tokenomics og prisanalyse Markedsverdi: $ 450.92K Total forsyning: $ 210.00M Sirkulerende forsyning: $ 210.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 450.92K All-time high: $ 0.01167141 All-Time Low: $ 0.00134759 Nåværende pris: $ 0.00214722

ATS COIN (ATSCOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ATS COIN (ATSCOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ATSCOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ATSCOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

ATSCOIN prisforutsigelse

