ATS COIN (ATSCOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01167141$ 0.01167141 $ 0.01167141 Laveste pris $ 0.00134759$ 0.00134759 $ 0.00134759 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +8.56% Prisendring (7D) +8.56%

ATS COIN (ATSCOIN) sanntidsprisen er $0.00221206. I løpet av de siste 24 timene har ATSCOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ATSCOIN er $ 0.01167141, mens den rekordlave prisen er $ 0.00134759.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ATSCOIN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +8.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ATS COIN (ATSCOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 464.53K$ 464.53K $ 464.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 464.53K$ 464.53K $ 464.53K Opplagsforsyning 210.00M 210.00M 210.00M Total forsyning 209,999,815.693679 209,999,815.693679 209,999,815.693679

Nåværende markedsverdi på ATS COIN er $ 464.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ATSCOIN er 210.00M, med en total tilgang på 209999815.693679. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 464.53K.