Atrofarm (ATROFA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.235304$ 0.235304 $ 0.235304 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.62% Prisendring (1D) -1.98% Prisendring (7D) -9.49% Prisendring (7D) -9.49%

Atrofarm (ATROFA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ATROFA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ATROFA er $ 0.235304, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ATROFA endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, -1.98% over 24 timer og -9.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Atrofarm (ATROFA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.42K$ 4.42K $ 4.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.42K$ 4.42K $ 4.42K Opplagsforsyning 277.51M 277.51M 277.51M Total forsyning 277,507,060.2113127 277,507,060.2113127 277,507,060.2113127

Nåværende markedsverdi på Atrofarm er $ 4.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ATROFA er 277.51M, med en total tilgang på 277507060.2113127. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.42K.