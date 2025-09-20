atna (ATNA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001419 $ 0.00001419 $ 0.00001419 24 timer lav $ 0.00001463 $ 0.00001463 $ 0.00001463 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001419$ 0.00001419 $ 0.00001419 24 timer høy $ 0.00001463$ 0.00001463 $ 0.00001463 All Time High $ 0.00081932$ 0.00081932 $ 0.00081932 Laveste pris $ 0.00001409$ 0.00001409 $ 0.00001409 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.89% Prisendring (7D) -5.42% Prisendring (7D) -5.42%

atna (ATNA) sanntidsprisen er $0.00001434. I løpet av de siste 24 timene har ATNA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001419 og et toppnivå på $ 0.00001463, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ATNA er $ 0.00081932, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001409.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ATNA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.89% over 24 timer og -5.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

atna (ATNA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.33K$ 14.33K $ 14.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.33K$ 14.33K $ 14.33K Opplagsforsyning 999.22M 999.22M 999.22M Total forsyning 999,221,266.994748 999,221,266.994748 999,221,266.994748

Nåværende markedsverdi på atna er $ 14.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ATNA er 999.22M, med en total tilgang på 999221266.994748. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.33K.