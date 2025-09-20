Atletico Madrid Fan Token (ATM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 1.33 24 timer høy $ 1.51 All Time High $ 58.46 Laveste pris $ 0.935011 Prisendring (1H) -0.93% Prisendring (1D) +4.74% Prisendring (7D) +10.12%

Atletico Madrid Fan Token (ATM) sanntidsprisen er $1.42. I løpet av de siste 24 timene har ATM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.33 og et toppnivå på $ 1.51, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ATM er $ 58.46, mens den rekordlave prisen er $ 0.935011.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ATM endret seg med -0.93% i løpet av den siste timen, +4.74% over 24 timer og +10.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Atletico Madrid Fan Token (ATM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.06M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.20M Opplagsforsyning 7.09M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Atletico Madrid Fan Token er $ 10.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ATM er 7.09M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.20M.