Atlas USV (USV) Informasjon Atlas is building a DeFi base layer that turns the 2-dimensional (3, 3) game theory notation for a maximum positive outcome between participants into a 3-dimensional play, where in addition to users, the protocol itself also generates value for its users and the rest of the ecosystem. USV (Universal Store of Value) is the base layer token of Atlas. Unlike many other tokens in the DeFi ecosystem, USV is backed by the Atlas treasury, giving it an intrinsic, rising value also known as ""the book value"". Atlas USV's Treasury is made of 5 components: Stables, USV Liquidity, Passive Growth Tokens, Partner Tokens, and Other Atlas Layers. (1) Stables such as DAI and Frax are required to mint USV. (2) USV Liquidity Pool Tokens are offered through barter contracts and owned by the treasury. (3) The Passive Growth portfolio of tokens is managed by an engine that optimizes the portfolio's formula using a modified version of Markowitz's Optimal Portfolio Theory (Harry Markowitz, ""Portfolio Selection"" The Journal of Finance, 1952). This feature is coming soon. (4) Atlas USV is built to be the default backbone currency for DeFi. As such, Atlas expects major partnerships with other protocols that will benefit the treasury. (5) The Atlas Project will continue to release more layers with additional, distinct utilities and tokens that build on Atlas USV. The treasury will accumulate these tokens and capture value from these additional layers. Offisiell nettside: https://www.atlasusv.com Teknisk dokument: https://docs.atlasusv.com/introduction/ Kjøp USV nå!

Atlas USV (USV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Atlas USV (USV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 745.47K $ 745.47K $ 745.47K Total forsyning: $ 284.50K $ 284.50K $ 284.50K Sirkulerende forsyning: $ 105.48K $ 105.48K $ 105.48K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M All-time high: $ 1,138.47 $ 1,138.47 $ 1,138.47 All-Time Low: $ 0.622937 $ 0.622937 $ 0.622937 Nåværende pris: $ 7.07 $ 7.07 $ 7.07 Lær mer om Atlas USV (USV) pris

Atlas USV (USV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Atlas USV (USV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USVs tokenomics, kan du utforske USV tokenets livepris!

USV prisforutsigelse Vil du vite hvor USV kan være på vei? Vår USV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USV tokenets prisforutsigelse nå!

