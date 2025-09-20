Atlas USV (USV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 6.25 24 timer høy $ 10.05 All Time High $ 1,138.47 Laveste pris $ 0.622937 Prisendring (1H) +0.26% Prisendring (1D) -6.28% Prisendring (7D) +283.30%

Atlas USV (USV) sanntidsprisen er $9.15. I løpet av de siste 24 timene har USV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 6.25 og et toppnivå på $ 10.05, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USV er $ 1,138.47, mens den rekordlave prisen er $ 0.622937.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USV endret seg med +0.26% i løpet av den siste timen, -6.28% over 24 timer og +283.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Atlas USV (USV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 964.80K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.60M Opplagsforsyning 105.48K Total forsyning 284,497.750461433

Nåværende markedsverdi på Atlas USV er $ 964.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USV er 105.48K, med en total tilgang på 284497.750461433. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.60M.