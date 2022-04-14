ATLAM (ATLAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ATLAM (ATLAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ATLAM (ATLAM) Informasjon Atlam token is an innovative cryptocurrency that offers its users exclusive rewards, premium packages, and other gifts. The more tokens you have, the more benefits you can enjoy during dating or building up your relationship. Its aim is to encourage active participation and enhance the experience. It also strengthens the Atlam ecosystem, providing access to exclusive features and community-driven decision-making. Beyond dating, it fosters deeper connections by offering personalized AI-driven relationship guidance and engagement tools. Discover this new opportunity and get the most out of dating and relationship management! Offisiell nettside: https://www.atlam.eu/crypto Teknisk dokument: https://www.atlam.eu/assets/crypto/Atlam-Whitepaper.pdf Kjøp ATLAM nå!

ATLAM (ATLAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ATLAM (ATLAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.09K $ 16.09K $ 16.09K Total forsyning: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Sirkulerende forsyning: $ 81.78M $ 81.78M $ 81.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.48K $ 17.48K $ 17.48K All-time high: $ 0.00267317 $ 0.00267317 $ 0.00267317 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00019669 $ 0.00019669 $ 0.00019669 Lær mer om ATLAM (ATLAM) pris

ATLAM (ATLAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ATLAM (ATLAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ATLAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ATLAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ATLAMs tokenomics, kan du utforske ATLAM tokenets livepris!

