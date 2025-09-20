ATLAM (ATLAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 - $ 0
24 timer lav $ 0
24 timer høy $ 0
All Time High $ 0.00267317
Laveste pris $ 0
Prisendring (1H) +0.22%
Prisendring (1D) -2.53%
Prisendring (7D) -6.42%

ATLAM (ATLAM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ATLAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ATLAM er $ 0.00267317, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ATLAM endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, -2.53% over 24 timer og -6.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ATLAM (ATLAM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.39K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 18.90K
Opplagsforsyning 81.78M
Total forsyning 88,888,888.0

Nåværende markedsverdi på ATLAM er $ 17.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ATLAM er 81.78M, med en total tilgang på 88888888.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.90K.