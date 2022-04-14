Athena by Virtuals (ATHENA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Athena by Virtuals (ATHENA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Athena by Virtuals (ATHENA) Informasjon Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities. Offisiell nettside: https://0xathena.ai/ Teknisk dokument: https://x.com/0xathenaai/article/1861799015836524839 Kjøp ATHENA nå!

Athena by Virtuals (ATHENA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Athena by Virtuals (ATHENA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 419.05K $ 419.05K $ 419.05K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 780.90M $ 780.90M $ 780.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 536.63K $ 536.63K $ 536.63K All-time high: $ 0.00624125 $ 0.00624125 $ 0.00624125 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00053663 $ 0.00053663 $ 0.00053663 Lær mer om Athena by Virtuals (ATHENA) pris

Athena by Virtuals (ATHENA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Athena by Virtuals (ATHENA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ATHENA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ATHENA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ATHENAs tokenomics, kan du utforske ATHENA tokenets livepris!

