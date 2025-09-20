Dagens Athena by Virtuals livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ATHENA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ATHENA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Athena by Virtuals livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ATHENA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ATHENA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 ATHENA til USD livepris:

$0.00057081
$0.00057081$0.00057081
-1.70%1D
Athena by Virtuals (ATHENA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:13:23 (UTC+8)

Athena by Virtuals (ATHENA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00624125
$ 0.00624125$ 0.00624125

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-1.50%

-34.42%

-34.42%

Athena by Virtuals (ATHENA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ATHENA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ATHENA er $ 0.00624125, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ATHENA endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -1.50% over 24 timer og -34.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Athena by Virtuals (ATHENA) Markedsinformasjon

$ 445.74K
$ 445.74K$ 445.74K

--
----

$ 570.81K
$ 570.81K$ 570.81K

780.90M
780.90M 780.90M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Athena by Virtuals er $ 445.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ATHENA er 780.90M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 570.81K.

Athena by Virtuals (ATHENA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Athena by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Athena by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Athena by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Athena by Virtuals til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.50%
30 dager$ 0-40.61%
60 dager$ 0-40.19%
90 dager$ 0--

Hva er Athena by Virtuals (ATHENA)

Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Athena by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Athena by Virtuals (ATHENA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Athena by Virtuals (ATHENA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Athena by Virtuals.

ATHENA til lokale valutaer

Athena by Virtuals (ATHENA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Athena by Virtuals (ATHENA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ATHENA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Athena by Virtuals (ATHENA)

Hvor mye er Athena by Virtuals (ATHENA) verdt i dag?
Live ATHENA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ATHENA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ATHENA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Athena by Virtuals?
Markedsverdien for ATHENA er $ 445.74K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ATHENA?
Den sirkulerende forsyningen av ATHENA er 780.90M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forATHENA ?
ATHENA oppnådde en ATH-pris på 0.00624125 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ATHENA?
ATHENA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ATHENA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ATHENA er -- USD.
Vil ATHENA gå høyere i år?
ATHENA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ATHENA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:13:23 (UTC+8)

Athena by Virtuals (ATHENA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

