ATHCAT (ATHCAT) Informasjon ATH CAT is a meme token that’s more than just a laugh—it’s a community-powered rocket ride to the moon! Built on the Solana blockchain, ATH CAT combines the fun of meme culture with real crypto momentum. With our motto, “ATH CAT lives in the green candle, and everything pumps,” we’re here to spread joy, hype, and a whole lot of green. Join the meme revolution and watch as ATH CAT makes its way to new heights, one green candle at a time. Get in on the fun and let’s pump together! Offisiell nettside: https://athcat.com/ Kjøp ATHCAT nå!

ATHCAT (ATHCAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ATHCAT (ATHCAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.21K $ 17.21K $ 17.21K Total forsyning: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M Sirkulerende forsyning: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.20K $ 17.20K $ 17.20K All-time high: $ 0.00156977 $ 0.00156977 $ 0.00156977 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ATHCAT (ATHCAT) pris

ATHCAT (ATHCAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ATHCAT (ATHCAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ATHCAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ATHCAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ATHCATs tokenomics, kan du utforske ATHCAT tokenets livepris!

ATHCAT prisforutsigelse Vil du vite hvor ATHCAT kan være på vei? Vår ATHCAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ATHCAT tokenets prisforutsigelse nå!

