ATEHUN (ATEHUN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ATEHUN (ATEHUN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ATEHUN (ATEHUN) Informasjon $atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance. Offisiell nettside: https://x.com/crypto_adair Kjøp ATEHUN nå!

ATEHUN (ATEHUN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ATEHUN (ATEHUN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 489.56K $ 489.56K $ 489.56K Total forsyning: $ 907.81K $ 907.81K $ 907.81K Sirkulerende forsyning: $ 907.81K $ 907.81K $ 907.81K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 489.56K $ 489.56K $ 489.56K All-time high: $ 14.82 $ 14.82 $ 14.82 All-Time Low: $ 0.329596 $ 0.329596 $ 0.329596 Nåværende pris: $ 0.539281 $ 0.539281 $ 0.539281 Lær mer om ATEHUN (ATEHUN) pris

ATEHUN (ATEHUN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ATEHUN (ATEHUN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ATEHUN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ATEHUN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ATEHUNs tokenomics, kan du utforske ATEHUN tokenets livepris!

ATEHUN prisforutsigelse Vil du vite hvor ATEHUN kan være på vei? Vår ATEHUN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ATEHUN tokenets prisforutsigelse nå!

