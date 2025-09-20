Dagens ATEHUN livepris er 0.727057 USD. Spor prisoppdateringer for ATEHUN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ATEHUN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ATEHUN livepris er 0.727057 USD. Spor prisoppdateringer for ATEHUN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ATEHUN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ATEHUN

ATEHUN Prisinformasjon

ATEHUN Offisiell nettside

ATEHUN tokenomics

ATEHUN Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

ATEHUN Logo

ATEHUN Pris (ATEHUN)

Ikke oppført

1 ATEHUN til USD livepris:

$0.727057
$0.727057$0.727057
+14.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
ATEHUN (ATEHUN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:13:15 (UTC+8)

ATEHUN (ATEHUN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.637405
$ 0.637405$ 0.637405
24 timer lav
$ 0.733607
$ 0.733607$ 0.733607
24 timer høy

$ 0.637405
$ 0.637405$ 0.637405

$ 0.733607
$ 0.733607$ 0.733607

$ 14.82
$ 14.82$ 14.82

$ 0.329596
$ 0.329596$ 0.329596

--

+14.05%

-26.07%

-26.07%

ATEHUN (ATEHUN) sanntidsprisen er $0.727057. I løpet av de siste 24 timene har ATEHUN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.637405 og et toppnivå på $ 0.733607, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ATEHUN er $ 14.82, mens den rekordlave prisen er $ 0.329596.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ATEHUN endret seg med -- i løpet av den siste timen, +14.05% over 24 timer og -26.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ATEHUN (ATEHUN) Markedsinformasjon

$ 660.03K
$ 660.03K$ 660.03K

--
----

$ 660.03K
$ 660.03K$ 660.03K

907.81K
907.81K 907.81K

907,807.0
907,807.0 907,807.0

Nåværende markedsverdi på ATEHUN er $ 660.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ATEHUN er 907.81K, med en total tilgang på 907807.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 660.03K.

ATEHUN (ATEHUN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ATEHUN til USD ble $ +0.089589.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ATEHUN til USD ble $ +0.3513867935.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ATEHUN til USD ble $ -0.1158632218.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ATEHUN til USD ble $ -0.1072575927831636.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.089589+14.05%
30 dager$ +0.3513867935+48.33%
60 dager$ -0.1158632218-15.93%
90 dager$ -0.1072575927831636-12.85%

Hva er ATEHUN (ATEHUN)

$atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ATEHUN (ATEHUN) Ressurs

Offisiell nettside

ATEHUN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ATEHUN (ATEHUN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ATEHUN (ATEHUN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ATEHUN.

Sjekk ATEHUNprisprognosen nå!

ATEHUN til lokale valutaer

ATEHUN (ATEHUN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ATEHUN (ATEHUN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ATEHUN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ATEHUN (ATEHUN)

Hvor mye er ATEHUN (ATEHUN) verdt i dag?
Live ATEHUN prisen i USD er 0.727057 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ATEHUN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ATEHUN til USD er $ 0.727057. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ATEHUN?
Markedsverdien for ATEHUN er $ 660.03K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ATEHUN?
Den sirkulerende forsyningen av ATEHUN er 907.81K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forATEHUN ?
ATEHUN oppnådde en ATH-pris på 14.82 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ATEHUN?
ATEHUN så en ATL-pris på 0.329596 USD.
Hva er handelsvolumet til ATEHUN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ATEHUN er -- USD.
Vil ATEHUN gå høyere i år?
ATEHUN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ATEHUN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:13:15 (UTC+8)

ATEHUN (ATEHUN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.