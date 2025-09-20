ATEHUN (ATEHUN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.637405 $ 0.637405 $ 0.637405 24 timer lav $ 0.733607 $ 0.733607 $ 0.733607 24 timer høy 24 timer lav $ 0.637405$ 0.637405 $ 0.637405 24 timer høy $ 0.733607$ 0.733607 $ 0.733607 All Time High $ 14.82$ 14.82 $ 14.82 Laveste pris $ 0.329596$ 0.329596 $ 0.329596 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +14.05% Prisendring (7D) -26.07% Prisendring (7D) -26.07%

ATEHUN (ATEHUN) sanntidsprisen er $0.727057. I løpet av de siste 24 timene har ATEHUN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.637405 og et toppnivå på $ 0.733607, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ATEHUN er $ 14.82, mens den rekordlave prisen er $ 0.329596.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ATEHUN endret seg med -- i løpet av den siste timen, +14.05% over 24 timer og -26.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ATEHUN (ATEHUN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 660.03K$ 660.03K $ 660.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 660.03K$ 660.03K $ 660.03K Opplagsforsyning 907.81K 907.81K 907.81K Total forsyning 907,807.0 907,807.0 907,807.0

Nåværende markedsverdi på ATEHUN er $ 660.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ATEHUN er 907.81K, med en total tilgang på 907807.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 660.03K.