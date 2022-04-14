ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Informasjon Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure. Offisiell nettside: https://asynchronus.ai Teknisk dokument: https://www.asynchronus.ai/whitepaper

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 384.18K $ 384.18K $ 384.18K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 654.16M $ 654.16M $ 654.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 587.28K $ 587.28K $ 587.28K All-time high: $ 0.00452434 $ 0.00452434 $ 0.00452434 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00058728 $ 0.00058728 $ 0.00058728 Lær mer om ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) pris

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASYNC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASYNC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASYNCs tokenomics, kan du utforske ASYNC tokenets livepris!

ASYNC prisforutsigelse Vil du vite hvor ASYNC kan være på vei? Vår ASYNC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

