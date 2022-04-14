Asymmetry USDaf (USDAF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Asymmetry USDaf (USDAF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Asymmetry USDaf (USDAF) Informasjon USDaf is a CDP stablecoin built on Liquity v2 infrastructure by Asymmetry Finance, allowing users to borrow against their BTC and Yield-Bearing Stablecoins with user-set fixed interest rates for the first time. USDaf is immutable by design to ensure the utmost security for a decentralized stablecoin. With USDaf, users can collateralize wBTC, tBTC, ysyBOLD, scrvUSD, sUSDS, and sfrxUSD permissionlessly. Offisiell nettside: https://www.asymmetry.finance/ Kjøp USDAF nå!

Asymmetry USDaf (USDAF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Asymmetry USDaf (USDAF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.69M $ 15.69M $ 15.69M Total forsyning: $ 15.94M $ 15.94M $ 15.94M Sirkulerende forsyning: $ 15.94M $ 15.94M $ 15.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.69M $ 15.69M $ 15.69M All-time high: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 All-Time Low: $ 0.97523 $ 0.97523 $ 0.97523 Nåværende pris: $ 0.984269 $ 0.984269 $ 0.984269 Lær mer om Asymmetry USDaf (USDAF) pris

Asymmetry USDaf (USDAF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Asymmetry USDaf (USDAF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDAF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDAF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USDAFs tokenomics, kan du utforske USDAF tokenets livepris!

USDAF prisforutsigelse Vil du vite hvor USDAF kan være på vei? Vår USDAF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USDAF tokenets prisforutsigelse nå!

