$0.990773
0.00%1D
Asymmetry USDaf (USDAF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:15:15 (UTC+8)

Asymmetry USDaf (USDAF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.989189
24 timer lav
$ 0.991805
24 timer høy

$ 0.989189
$ 0.991805
$ 1.18
$ 0.97523
+0.00%

+0.10%

+0.14%

+0.14%

Asymmetry USDaf (USDAF) sanntidsprisen er $0.990773. I løpet av de siste 24 timene har USDAF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.989189 og et toppnivå på $ 0.991805, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDAF er $ 1.18, mens den rekordlave prisen er $ 0.97523.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDAF endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.10% over 24 timer og +0.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Asymmetry USDaf (USDAF) Markedsinformasjon

$ 14.82M
--
$ 14.82M
14.96M
14,960,135.30109709
Nåværende markedsverdi på Asymmetry USDaf er $ 14.82M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDAF er 14.96M, med en total tilgang på 14960135.30109709. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.82M.

Asymmetry USDaf (USDAF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Asymmetry USDaf til USD ble $ +0.00096399.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Asymmetry USDaf til USD ble $ +0.0075505819.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Asymmetry USDaf til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Asymmetry USDaf til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00096399+0.10%
30 dager$ +0.0075505819+0.76%
60 dager$ 0--
90 dager$ 0--

Hva er Asymmetry USDaf (USDAF)

USDaf is a CDP stablecoin built on Liquity v2 infrastructure by Asymmetry Finance, allowing users to borrow against their BTC and Yield-Bearing Stablecoins with user-set fixed interest rates for the first time. USDaf is immutable by design to ensure the utmost security for a decentralized stablecoin. With USDaf, users can collateralize wBTC, tBTC, ysyBOLD, scrvUSD, sUSDS, and sfrxUSD permissionlessly.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Asymmetry USDaf (USDAF) Ressurs

Offisiell nettside

Asymmetry USDaf Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Asymmetry USDaf (USDAF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Asymmetry USDaf (USDAF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Asymmetry USDaf.

Sjekk Asymmetry USDafprisprognosen nå!

USDAF til lokale valutaer

Asymmetry USDaf (USDAF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Asymmetry USDaf (USDAF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USDAF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Asymmetry USDaf (USDAF)

Hvor mye er Asymmetry USDaf (USDAF) verdt i dag?
Live USDAF prisen i USD er 0.990773 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USDAF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USDAF til USD er $ 0.990773. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Asymmetry USDaf?
Markedsverdien for USDAF er $ 14.82M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USDAF?
Den sirkulerende forsyningen av USDAF er 14.96M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDAF ?
USDAF oppnådde en ATH-pris på 1.18 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USDAF?
USDAF så en ATL-pris på 0.97523 USD.
Hva er handelsvolumet til USDAF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDAF er -- USD.
Vil USDAF gå høyere i år?
USDAF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDAF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:15:15 (UTC+8)

