Asymmetry USDaf (USDAF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.989189 $ 0.989189 $ 0.989189 24 timer lav $ 0.991805 $ 0.991805 $ 0.991805 24 timer høy 24 timer lav $ 0.989189$ 0.989189 $ 0.989189 24 timer høy $ 0.991805$ 0.991805 $ 0.991805 All Time High $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Laveste pris $ 0.97523$ 0.97523 $ 0.97523 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +0.10% Prisendring (7D) +0.14% Prisendring (7D) +0.14%

Asymmetry USDaf (USDAF) sanntidsprisen er $0.990773. I løpet av de siste 24 timene har USDAF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.989189 og et toppnivå på $ 0.991805, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDAF er $ 1.18, mens den rekordlave prisen er $ 0.97523.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDAF endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.10% over 24 timer og +0.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Asymmetry USDaf (USDAF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.82M$ 14.82M $ 14.82M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.82M$ 14.82M $ 14.82M Opplagsforsyning 14.96M 14.96M 14.96M Total forsyning 14,960,135.30109709 14,960,135.30109709 14,960,135.30109709

Nåværende markedsverdi på Asymmetry USDaf er $ 14.82M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDAF er 14.96M, med en total tilgang på 14960135.30109709. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.82M.