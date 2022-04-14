Asymmetry Finance (ASF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Asymmetry Finance (ASF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Asymmetry Finance (ASF) Informasjon Asymmetry Finance is a decentralized, permissionless protocol offering USDaf, an immutable synthetic dollar stablecoin built on Liquity v2, allowing users to borrow against premier assets such as BTC or yield-bearing stablecoins while setting their own fixed interest rates. Asymmetry also has yield optimization products, such as afCVX. Asymmetry Finance empowers users with secure, decentralized access to stable digital assets without centralized control. Offisiell nettside: https://www.asymmetry.finance/ Kjøp ASF nå!

Asymmetry Finance (ASF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Asymmetry Finance (ASF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.19M $ 7.19M $ 7.19M Total forsyning: $ 51.00M $ 51.00M $ 51.00M Sirkulerende forsyning: $ 11.51M $ 11.51M $ 11.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.89M $ 31.89M $ 31.89M All-time high: $ 4.36 $ 4.36 $ 4.36 All-Time Low: $ 0.180396 $ 0.180396 $ 0.180396 Nåværende pris: $ 0.625222 $ 0.625222 $ 0.625222 Lær mer om Asymmetry Finance (ASF) pris

Asymmetry Finance (ASF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Asymmetry Finance (ASF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASFs tokenomics, kan du utforske ASF tokenets livepris!

