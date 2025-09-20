Asymmetry Finance (ASF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.527009 $ 0.527009 $ 0.527009 24 timer lav $ 0.821245 $ 0.821245 $ 0.821245 24 timer høy 24 timer lav $ 0.527009$ 0.527009 $ 0.527009 24 timer høy $ 0.821245$ 0.821245 $ 0.821245 All Time High $ 4.36$ 4.36 $ 4.36 Laveste pris $ 0.180396$ 0.180396 $ 0.180396 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) +2.54% Prisendring (7D) -15.37% Prisendring (7D) -15.37%

Asymmetry Finance (ASF) sanntidsprisen er $0.754362. I løpet av de siste 24 timene har ASF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.527009 og et toppnivå på $ 0.821245, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASF er $ 4.36, mens den rekordlave prisen er $ 0.180396.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASF endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, +2.54% over 24 timer og -15.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Asymmetry Finance (ASF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.68M$ 8.68M $ 8.68M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.47M$ 38.47M $ 38.47M Opplagsforsyning 11.51M 11.51M 11.51M Total forsyning 51,000,000.00000001 51,000,000.00000001 51,000,000.00000001

Nåværende markedsverdi på Asymmetry Finance er $ 8.68M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASF er 11.51M, med en total tilgang på 51000000.00000001. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.47M.