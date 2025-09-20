Dagens Asymmetry Finance livepris er 0.754362 USD. Spor prisoppdateringer for ASF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Asymmetry Finance livepris er 0.754362 USD. Spor prisoppdateringer for ASF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Asymmetry Finance Pris (ASF)

1 ASF til USD livepris:

$0.754562
$0.754562
+2.50%1D
USD
Asymmetry Finance (ASF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:55:00 (UTC+8)

Asymmetry Finance (ASF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.527009
$ 0.527009
24 timer lav
$ 0.821245
$ 0.821245
24 timer høy

$ 0.527009
$ 0.527009

$ 0.821245
$ 0.821245

$ 4.36
$ 4.36

$ 0.180396
$ 0.180396

-0.10%

+2.54%

-15.37%

-15.37%

Asymmetry Finance (ASF) sanntidsprisen er $0.754362. I løpet av de siste 24 timene har ASF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.527009 og et toppnivå på $ 0.821245, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASF er $ 4.36, mens den rekordlave prisen er $ 0.180396.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASF endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, +2.54% over 24 timer og -15.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Asymmetry Finance (ASF) Markedsinformasjon

$ 8.68M
$ 8.68M

--
--

$ 38.47M
$ 38.47M

11.51M
11.51M

51,000,000.00000001
51,000,000.00000001

Nåværende markedsverdi på Asymmetry Finance er $ 8.68M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASF er 11.51M, med en total tilgang på 51000000.00000001. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.47M.

Asymmetry Finance (ASF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Asymmetry Finance til USD ble $ +0.01865497.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Asymmetry Finance til USD ble $ -0.2701120628.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Asymmetry Finance til USD ble $ -0.3258407064.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Asymmetry Finance til USD ble $ -0.0742279801156444.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.01865497+2.54%
30 dager$ -0.2701120628-35.80%
60 dager$ -0.3258407064-43.19%
90 dager$ -0.0742279801156444-8.95%

Hva er Asymmetry Finance (ASF)

Asymmetry Finance is a decentralized, permissionless protocol offering USDaf, an immutable synthetic dollar stablecoin built on Liquity v2, allowing users to borrow against premier assets such as BTC or yield-bearing stablecoins while setting their own fixed interest rates. Asymmetry also has yield optimization products, such as afCVX. Asymmetry Finance empowers users with secure, decentralized access to stable digital assets without centralized control.

Asymmetry Finance (ASF) Ressurs

Offisiell nettside

Asymmetry Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Asymmetry Finance (ASF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Asymmetry Finance (ASF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Asymmetry Finance.

Sjekk Asymmetry Financeprisprognosen nå!

ASF til lokale valutaer

Asymmetry Finance (ASF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Asymmetry Finance (ASF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ASF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Asymmetry Finance (ASF)

Hvor mye er Asymmetry Finance (ASF) verdt i dag?
Live ASF prisen i USD er 0.754362 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ASF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ASF til USD er $ 0.754362. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Asymmetry Finance?
Markedsverdien for ASF er $ 8.68M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ASF?
Den sirkulerende forsyningen av ASF er 11.51M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forASF ?
ASF oppnådde en ATH-pris på 4.36 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ASF?
ASF så en ATL-pris på 0.180396 USD.
Hva er handelsvolumet til ASF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ASF er -- USD.
Vil ASF gå høyere i år?
ASF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ASF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:55:00 (UTC+8)

