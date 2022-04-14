ASX Capital (ASX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ASX Capital (ASX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ASX Capital (ASX) Informasjon Exposure to multiple asset classes through a single yield bearing token Offisiell nettside: https://www.asx.capital/ Teknisk dokument: https://docs.asx.capital/ Kjøp ASX nå!

ASX Capital (ASX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ASX Capital (ASX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 7.39M $ 7.39M $ 7.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M All-time high: $ 0.354417 $ 0.354417 $ 0.354417 All-Time Low: $ 0.142634 $ 0.142634 $ 0.142634 Nåværende pris: $ 0.164651 $ 0.164651 $ 0.164651 Lær mer om ASX Capital (ASX) pris

ASX Capital (ASX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ASX Capital (ASX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASXs tokenomics, kan du utforske ASX tokenets livepris!

ASX prisforutsigelse Vil du vite hvor ASX kan være på vei? Vår ASX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ASX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!