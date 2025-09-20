ASX Capital (ASX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.167388 $ 0.167388 $ 0.167388 24 timer lav $ 0.170584 $ 0.170584 $ 0.170584 24 timer høy 24 timer lav $ 0.167388$ 0.167388 $ 0.167388 24 timer høy $ 0.170584$ 0.170584 $ 0.170584 All Time High $ 0.354417$ 0.354417 $ 0.354417 Laveste pris $ 0.142634$ 0.142634 $ 0.142634 Prisendring (1H) +0.18% Prisendring (1D) +0.31% Prisendring (7D) -3.21% Prisendring (7D) -3.21%

ASX Capital (ASX) sanntidsprisen er $0.169493. I løpet av de siste 24 timene har ASX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.167388 og et toppnivå på $ 0.170584, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASX er $ 0.354417, mens den rekordlave prisen er $ 0.142634.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASX endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, +0.31% over 24 timer og -3.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ASX Capital (ASX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Opplagsforsyning 7.39M 7.39M 7.39M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ASX Capital er $ 1.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASX er 7.39M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.70M.